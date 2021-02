Reggina, che bellezza! I tifosi caricano la squadra prima della partenza per Cosenza: “Noi vogliamo questa vittoria” [FOTO e VIDEO]

14 Febbraio 2021 16:53

I tifosi della Reggina caricano la squadra prima della partenza per Cosenza: cori, incitamento, sciarpe e bandiere: quanto manca tutto questo!

Di questi tempi si può solo dire: che bellezza! Vedere dei tifosi che cantano e saltano, ad oggi, non può che essere considerato ancora più bello ed emozionante rispetto a quanto già non lo fosse nella normalità. L’assenza dei tifosi dagli stadi da ormai un anno è una triste realtà che speriamo presto possa essere cancellata. I supporters della Reggina, però, in questi mesi hanno fatto il possibile per poter stare “vicini” alla squadra, con il cuore e con la testa. Oggi, pur rispettando le norme anti-Covid, anche fisicamente.

Ieri il gruppo ultras “Diffidati Liberi” ha dato appuntamento per questo pomeriggio a Piazza della Pace, per attendere la partenza in pullman della squadra verso Cosenza, dove domani sera si giocherà il derby. Canti e cori prima dell’arrivo dei calciatori, con sciarpe e bandiere a fare da sfondo: “Noi vogliamo questa vittoria”, l’appello dei tifosi. Nella FOTOGALLERY in alto le immagini dei tifosi festanti in attesa dell’arrivo del pullman, in basso i VIDEO.