Cosenza: chiusi due tratti stradali lungo la statale 278

12 Febbraio 2021 10:25

Anas: temporaneamente chiusi due tratti stradali lungo la statale 278 “di Potame” in provincia di Cosenza

A causa di una frana lungo la statale 278 ” Di Potame”, nella serata di ieri è stata predisposta la chiusura dal km 8,100 al km 8,200, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Carolei in provincia di Cosenza. Il provvedimento si è reso necessario a causa della pericolosità di un fabbricato privato pericolante interessato dallo smottamento e adiacente la sede stradale. Lungo il tratto al momento è in vigore il divieto di transito per tutti gli autoveicoli veicoli con massa superiore a 3.5t , ad esclusione dei mezzi di soccorso. Inoltre, a causa di una frana, la strada statale 278 ‘Di Potame’, è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni – in prossimità del Viadotto ‘Timpanello 2’, al km 34,000, in località ‘Lago di Amantea’, in provincia di Cosenza. Il traffico veicolare è deviato sul percorso alternativo segnalato sul posto. Sul posto è presente il personale Anas e della ditta di manutenzione, per la gestione dell’emergenza e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.