Cinquefrondi: striscione sulla cada municipale per chiedere giustizia per Regeni e libertà per Zaki [FOTO]

3 Febbraio 2021 13:05

Cinquefrondi: è stato oggi appeso sulla facciata della Casa Comunale uno striscione che ricorda la necessità di giustizia per Giulio Regeni e, insieme, chiede la libertà per George Zak

È stato oggi appeso sulla facciata della Casa Comunale di Cinquefrondi uno striscione che ricorda la necessità di giustizia per Giulio Regeni e, insieme, chiede la libertà per George Zaki. “Due eroi e martiri del nostro tempo che non possono essere dimenticati e che devono appartenere ai valori e alle coscienze di tutti gli uomini liberi. Crediamo quanto mai necessario far sentire la nostra voce insieme a tutto il Consiglio Comunale che, all’unanimità, ha approvato un ordine del giorno sul tema. Sentiamo quel senso di dovere per la giustizia, di rispetto della Costituzione scritta col sangue di migliaia di uomini e di donne, della necessità di sentirci uniti a tutto il popolo italiano che deve trovare la forza di gridare con voce forte la richiesta di libertà per Zaki e di dignità della memoria di Regeni. Ovunque essi siano e contro ogni sorta di tortura e di limitazione della libertà di pensiero. Una città dei diritti, come vuole essere Cinquefrondi, non poteva non intraprendere anche questa comune battaglia di dignità e rispetto per i nostri connazionali”, scrive in una nota il Consiglio Comunale di Cinquefrondi.