Cimitero San Paolo Briga a Messina: pubblicato il bando di gara per l’ampliamento e la gestione

14 Febbraio 2021 15:00

E’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Messina il bando di gara per l’ampliamento e la gestione del Cimitero di San Paolo Briga

E’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Messina il bando di gara per l’ampliamento e la gestione del Cimitero di San Paolo Briga. Il project financing prevede la realizzazione di 2.931 posti per le salme e 156 cellette ossarie. Il RUP è l’architetto Giovanni Maimone. Le offerte devono essere inviate esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale piattaforma telematica, all’indirizzo URL: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici entro le ore 13 del 10 marzo 2021. Il valore totale dei lavori, IVA esclusa, è di 5.413.000,00 euro. Le condizioni di partecipazione sono riportate nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul sito Internet istituzionale https:// appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti e sulla piattaforma telematica https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici. La procedura è aperta con aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016.

Il termine per il ricevimento delle offerte è il 10 marzo 2021. “I lavori al Cimitero di San Paolo Briga – dichiara l’Assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – rientrano in un più generale quadro di ampliamento di tutti i cimiteri, che prevedono anche la realizzazione di circa cinquemila posti dietro la Piramide al Gran Camposanto, mentre proporremo ricorso al parere negativo espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente relativo all’ampliamento del Cimitero di Faro Superiore progettato dalla precedente Amministrazione comunale. Siamo impegnati inoltre nel reperimento di ulteriori loculi ricavati dai muri centenari e dalle tumulazioni che hanno superato i limiti di legge delle concessioni e quindi possono essere rese nuovamente disponibili”.