Caos rifiuti a Reggio Calabria, Vox Italia scrive al Prefetto: “dichiarare lo stato di emergenza”

12 Febbraio 2021 16:39

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Vox Italia scrive al Prefetto: “chiediamo il suo intervento per risolvere il problema”

Di seguito il testo della lettera di Vox Italia al Prefetto di Reggio Calabria sull’emergenza rifiuti:

“Sua Eccellenza Signor Prefetto di Reggio Calabria,

come è sotto gli occhi di tutti, la situazione rifiuti a Reggio Calabria è arrivata a livelli insostenibili: non si tratta più di qualche giorno di “non raccolta”, in quanto la spazzatura ha ormai invaso ogni angolo della città, compreso il centro storico, in ogni sua strada, in piazza, marciapiede, condomini. Il 2020, più di tutti, è stato il più drammatico da questo punto di vista, degli ultimi anni. Nonostante le promesse dei politici che governano il Comune e le rare pulizie straordinarie, dopo mesi di giacenze, la situazione di fatto è peggiorata e non si intravedono possibilità di miglioramento nel breve periodo. Ad oggi lo stato di fatto è il seguente:

1. Lavori discarica Melicuccà in forte rallentamento, con recente rescissione del contratto della Ditta che si era aggiudicata i lavori di esecuzione della vasca di raccolta scarti, ad agosto 2020 (cronoprogramma previsto: 60 giorni);

2. Termovalorizzatore di Gioia Tauro: insufficiente, nonché in periodici fermo impianto;

3. Impianto di Sambatello: lavora a singhiozzo e non riesce ad accogliere tutti i rifiuti in ingresso;

4. Impianti di conferimento della frazione organica: insufficienti, nonché in periodici fermi impianto;

5. Contratto AVR scaduto a dicembre 2019, ancora opera in deroga fino a luglio 2021, in un clima di tensione, sfiducia reciproca, nonché in deroga a tutte le previste norme di legge sugli appalti pubblici;

6. Assenza di piani e programmi a breve, medio e lungo termine, Il risultato di quanto sopra è che il territorio cittadino si è trasformato in discarica a cielo aperto con gravi rischi di inquinamento ambientale nonché alla salute pubblica, come più volte rimarcato dall’ASP e dalla Protezione Civile.

In questo scenario offensivo, umiliante e pericoloso per la cittadinanza, la quale comincia a mostrare segni di insofferenza, sfiducia generale anche nelle Alte Autorità dello Stato, malesseri psicologici di vario tipo chiediamo un Suo diretto intervento, quale garante della pubblica incolumità nonché “autorità provinciale di pubblica sicurezza”, esercitando i poteri d’impulso atti ad eliminare il pericolo di grave pregiudizio e, se del caso, a richiedere immediatamente l’intervento dell’esercito e di tutto quanto può concorrere a ristabilire la pulizia, il decoro e l’igiene. Ai sensi dell’art.11 comma 4 d. lgs n. 300/1999, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento, La invitiamo a richiedere al Sindaco l’adozione di provvedimenti volti a evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Nel caso gli stessi non vengano assunti nel termine indicato, dichiarare lo stato di emergenza rifiuti. La richiesta di tale azione è mirata alla tutela ed alla salvaguardia dell’interesse del cittadino. A tal proposito richiamiamo l’art 54 TUEL al comma 11 il quale dispone che, in caso di inerzia del Sindaco, il Prefetto possa intervenire con proprio provvedimento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, nella condizione in cui versa la città i gravi pericoli sono tangibili”.

Coordinatore Regionale Calabria

Giuseppe Modafferi