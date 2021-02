Calcio a 5, la Siac Messina ne prende 8 in casa dalla capolista FF Napoli

14 Febbraio 2021 12:59

Calcio a 5, la Siac Messina non può nulla contro lo strapotere della capolista Napoli: al “PalaRescifina” finisce 1-8

La capolista FF Napoli ha rispettato i pronostici pure sul parquet del “PalaRescifina”, battendo per 8-1 la Siac Messina nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. Al di là del penalizzante punteggio finale, la squadra peloritana ha giocato il match a viso aperto, mettendo in alcuni momenti in difficoltà i quotati avversari e sprecato buone occasioni, ma la differenza tecnica è evidenziata dal risultato.

Gli azzurri passano in vantaggio al 5’ con Fortino, che insacca la sfera da lontano. Lo scatenato Fortino prima raddoppia, poi cala il tris, confermandosi, così, implacabile sottoporta. Al 14’ Gabriel Barbosa conclude, invece, alto da favorevole posizione. Preciso è, invece, due minuti dopo, Walter Giordano, che trasforma il tiro libero del momentaneo 1-3. Lo stesso Giordano viene steso in area da Perugino (17’), già ammonito, ma l’arbitro fa proseguire e, sulla ripartenza, Fortino cala il poker. A pochi istanti dall’intervallo, a segno anche Arillo.

Nella ripresa, i due allenatori ruotano tutti gli elementi a disposizione ed il Napoli centra il bersaglio altre tre volte, sempre con Arillo. Sull’altro fronte, i ragazzi guidati in panchina da Salvatore D’Urso ci provano con orgoglio, rendendosi più volte pericolosi, ma peccano di freddezza nelle finalizzazioni. Da segnalare, le ottime parate di Federico Venuto (classe 2002), che vince il duello personale con Foglia. Mercoledì è in programma il recupero Cataforio-Siac Messina.

TAB. SIAC MESSINA-FF NAPOLI 1-8 (p.t. 1-5)

Marcatori: 5’, 10’, 13’ e 18’ Fortino; 16’ Giordano; 19’ Arillo, 8′ st, 11’ st e 19’ st Arillo.

Siac Messina: Torres Iborra, Silipigni, Aricò, Nicolosi, D’Angelo, Barbosa, Abdelbaky, Colavita, Giordano, Piccolo, Corrieri, Venuto. All. Salvatore D’Urso.

FF Napoli: Ganho, Giacotti, Daniele, Perugino, Hozjan, Arillo, Capiretti, Milucci, Renoldi, Queiroz, Chilelli, Fortino, Foglia. All. Piero Basile.

Arbitri: Mancuso di Vibo Valentia e Schirippa di Reggio Calabria.

RISULTATI 15^ GIORNATA SERIE A2 (girone D): Cataforio-Città di Melilli 3-3; Bovalino-Città di Cosenza 3-3; Siac Messina-FF Napoli 1-8; Gear Piazza Armerina-Futsal Polistena rinv.; Bernalda-Regalbuto 3-3; Orsa Viggiano-New Taranto 3-6.

CLASSIFICA: FF Napoli 39; Futsal Polistena 32; Regalbuto 25; New Taranto 22; Città di Cosenza e Città di Melilli 20; Orsa Viggiano 17; Bernalda 16; Gear Piazza Armerina 12; Bovalino 8; Cataforio 5; Siac Messina 3.

Ufficio Stampa Siac Messina