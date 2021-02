11 Febbraio 2021 13:58

Il Presidente Berlusconi ha trascorso la notte in Clinica e questa mattina è stato dimesso

“Il Presidente Silvio Berlusconi e’ rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si e’ recato presso la Clinica “La madonnina” per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte. E’ stato dimesso questa mattina ed e’ a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo“. E’ quanto si legge in una nota di Fi.