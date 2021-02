2 Febbraio 2021, Buona Festa della Candelora al tempo del Coronavirus: ecco IMMAGINI, FRASI, PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

2 Febbraio 2021 00:00

2 Febbraio 2021: ecco una selezione di immagini, frasi, proverbi da inviare per fare gli auguri di Buona Candelora al tempo del Coronavirus su Facebook e WhatsApp

La Candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche festa della purificazione della Vergine Maria e della presentazione di Gesù al Tempio. Quest’anno è caratterizzata dalle restrizioni anti Coronavirus. La festa è chiamata Candelora perché in quel giorno si benedicono e distribuiscono ai fedeli le candele. La tradizione, infatti, vuole che queste difendano contro calamità e tempeste. Oltre a questo, le candele accese simboleggiano Gesù Cristo, ovvero, la luce del mondo.

Festa della Candelora, i festeggiamenti in Italia

Il giorno della Candelora è una ricorrenza molto sentita in Italia. Tra i principali festeggiamenti del nostro Paese, anche se quest’anno sono condizionati dalle restrizioni anti-Coronavirus, ricordiamo a Chiaromonte, in Sicilia, per la vigilia della festa le donne vanno a purificarsi in cima alla montagna, bagnandosi con la rugiada. In molti centri della Costiera Amalfitana il 2 febbraio è la festa dei pescatori, celebrata con la Santa Messa e uno spettacolo di fuochi d’artificio. A Catania la Candelora è legata a Sant’Agata. A Martano si tiene una grande fiera in cui vengono venduti animali, principalmente cavalli, attrezzi agricoli e macchinari. A Castelpoto in provincia di Benevento, esiste un’antica tradizione: dalla notte di Natale fino al giorno della Candelora il Bambino Gesù viene esposto davanti l’altare maggiore per poi essere baciato l’ultima volta. Ad Acquaviva Collecroce in provincia di Campobasso la mattina della Candelora, dalle prime ore dell’alba, ha inizio l’antichissima Fiera di San Biagio. Nelle ore pomeridiane il popolo si riunisce in chiesa per la Celebrazione Eucaristica, la Benedizione delle Candele e il tradizionale Bacio del Bambinello.

Buona Candelora 2021- Ecco una selezione di frasi e proverbi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi una “Buona Candelora” al tempo del Coronavirus.

Ecco FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp: