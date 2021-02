Barcellona Pozzo di Gotto, terribile incidente stradale sulla via Roma: 6 auto coinvolte, 2 ambulanze sul posto [FOTO LIVE]

21 Febbraio 2021 22:24

Barcellona Pozzo di Gotto: il grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 20:15

Oggi alle ore 20.15 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti a Barcellona Pozzo di Gotto per un incidente stradale che ha coinvolto più autovetture, sulla via Roma, al civico 301. Si contano 2 feriti, quelli a bordo della Golf. La squadra è intervenuta con Autopompa serbatoio e defender con modulo. 6 le vetture coinvolte, 2 in movimento e 4 parcheggiate. Sul posto Polizia municipale, Carabinieri, Polizia di stato e 2 ambulanze. Dopo aver bonificato la zona coinvolta e messo in sicurezza le vetture, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.