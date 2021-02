Australian Open, lite Caruso-Fognini al termine del match: “hai culo!”, scoppia il battibecco [VIDEO]

11 Febbraio 2021 11:41

Un derby italiano molto sentito, terminato con un finale caldissimo. Dopo quasi 4 ore di battaglia, Fabio Fognini ha avuto la meglio su Salvatore Caruso dopo un durissimo tie-break del terzo set concluso con il punteggio di 14 a 12. Al termine della gara, quello che doveva essere un semplice saluto fra due connazionali si è trasformato in un acceso battibecco. A Fognini è scappata qualche parola di troppo che Caruso non ha preso bene “hai auto culo” avrebbe detto il tennista ligure all’indirizzo dell’avversario, riferendosi ad alcune fasi dell’incontro. Dura la replica di Caruso: “da te non me lo aspettavo“, “non ho detto una parola per tutta la partita“. Prima di venire separati, Fognini ha ribadito: “non posso dirti che c’hai culo? Qual è il problema? Ma se mi hai dato del ‘bucio di culo’, che me ne hai tirato quattro uguali sulla linea… Qual è il problema“ti ho solo detto che hai culo eh…“.

Amazing end to #Fognini – #Caruso match. Fogs came back from 1-5 down in 5th set TB to win it 14-12 after saving a MP. But even after match there was a big argument between the two Italians – apparently Fogs said Caruso was lucky at times. #AusOpen pic.twitter.com/bvukMsvXo8

— rajesh (@rajeshworld) February 11, 2021