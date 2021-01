Zapata provoca, Ibrahimovic lo zittisce: “ho fatto più gol io che tu partite in carriera” [VIDEO]

24 Gennaio 2021 13:30

Zapata prova i rossoneri sulla questione rigori, Ibrahimovic lo zittisce: la frase che paragona le carriere dei due diventa virale

Ieri le ambizioni scudetto del Milan sono state ridimensionate da una strepitosa Atalanta. I bergamaschi si sono imposti con un netto 0-3, dominando la gara contro i rossoneri apparsi impotenti e incapaci anche solo di costruire un’azione offensiva per larghi tratti della partita. Nel finale il Milan ha provato un timido forcing portando più giocatori dentro l’area, ma nulla da fare, nemmeno Ibrahimovic è riuscito a piazzare la solita zampata da campione per rendere meno amaro il passivo. Il bomber svedese però si è reso protagonista di un particolare episodio diventato virale sui social. Nel corso di un’azione confusa nell’area dell’Atalanta, 3 giocatori del Milan sono finiti a terra dopo alcuni contatti. Duvan Zapata ha urlato: “non potete chiudere una partita senza rigori. Volete il tredicesimo?”, facendo riferimento ai 12 rigori assegnati al Milan in 19 partite. Pronta la replica di Ibrahimovic: “ho fatto più gol io che tu partite in carriera”. Una battuta ironica che ha però chiuso la bocca all’avversario, peraltro arresosi all’evidenza dei numeri: Ibrahimovic è a quota 498 gol, Duvan Zapata appena a 373 presenze.