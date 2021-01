24 Gennaio 2021 11:08

Doveva essere il ritorno vincente di Conor McGregor in UFC, ma Dustin Poirier aveva ben altri piani. ‘The Diamond’ si è preso la vittoria nel main event di UFC 257 con una prestazione da urlo, solida e letale al momento giusto contro un ‘The Notorious’ apparso meno motivato di quanto siamo abituati a vedere. Nel primo round l’irlandese, probabilmente, ha anche vinto ai punti, ma nella seconda ripresa una serie impressionante di striking ha permesso a Poirier di vincere l’incontro. McGregor viene spinto verso la parete della gabbia, entra qualche colpo di Poirier che si apre la strada verso un destro che spegne la luce di Conor finito a terra e poi finalizzato con una serie di pugni che valgono il TKO.

THE KO ARTIST HAS BEEN KO’D. Dustin showing his lightweight frame and power translates better than McGregor’s. Coupled with his genius gameplan and ability to take shots better at 155… my God incredible card #UFC257 pic.twitter.com/CvljEz8Acz

— Ian🐙 (@iansquid) January 24, 2021