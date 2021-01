13 Gennaio 2021 19:17

Grave incidente stradale pochi minuti fa sulla SS106 Jonica a Siderno

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Siderno (Reggio Calabria), dove sulla SS106 Jonica all’altezza dell’MD una Fiat Panda bianca si è ribaltata sulla carreggiata. Fortunatamente non ci sono feriti: il traffico è rallentato in entrambi i sensi di marcia, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.