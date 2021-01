Paura in Sicilia, sciame sismico in atto sull’Etna: scossa di terremoto magnitudo 3.6 [LIVE]

16 Gennaio 2021 19:26

Terremoto in Sicilia, sciame sismico in atto sull’Etna: scossa magnitudo 3.6, ipocentro molto superficiale. Mappe, dettagli e dati INGV

Paura in Sicilia a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nei pressi dell’Etna. Il movimento tellurico è avvenuto alle 18:47 (una prima scossa di magnitudo 3.1 era avvenuta nella stessa area alle 16:21) di oggi pomeriggio. La scossa, nonostante la magnitudo non indifferente, non è stata avvertita dalla popolazione etnea perchè s’è verificata nell’area sommitale del vulcano, lontano da ogni centro abitato. La scossa potrebbe essere preannunciare un nuovo parossismo. In alto la GALLERY con le MAPPE.