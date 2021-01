Serie B, vittoria preziosa per l’Entella: batte il Pisa e aggancia la Reggina. La nuova classifica

22 Gennaio 2021 23:03

Serie B, l’Entella vince e torna a respirare: battuto il Pisa nell’anticipo della 19ª giornata e agganciata la Reggina in classifica a quota 17

Quattro vittorie nelle ultime cinque. E l’Entella risorge. Funziona la cura Vivarini, la squadra ligure batte il Pisa e aggancia la Reggina a quota 17 in classifica. Nell’anticipo della 19ª giornata di Serie B, i biancazzurri – che un mese fa sembravano già spacciati – vincono di misura e in rimonta contro i toscani di D’Angelo e tornano a respirare. Antonio Caracciolo manda in vantaggio gli ospiti, Brunori su rigore pareggia i conti a ridosso dell’intervallo e Koutsopias la ribalta al 78′, regalando tre punti preziosissimi ai suoi. In basso il programma di giornata e la nuova classifica.

PROSSIMO TURNO (19ª GIORNATA)

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 21:00

Entella-Pisa 2-1

SABATO 23 GENNAIO

ore 14:00

Ascoli-Chievo

Cosenza-Pordenone

Frosinone-Reggina

Reggiana-Vicenza

Venezia-Cittadella

ore 16:00

Salernitana-Pescara

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 15:00

Lecce-Empoli

ore 21:00

Cremonese-Spal

LUNEDI’ 25 GENNAIO

ore 21:00

Brescia-Monza

CLASSIFICA

Empoli 37 Cittadella 33 Spal 32 Salernitana 31 Monza 31 Lecce 29 Chievo 28 Pordenone 27 Frosinone 26 Venezia 25 Pisa 23 Brescia 21 Vicenza 21 Cremonese 18 Reggina 17 Entella 17 Pescara 16 Cosenza 16 Reggiana 15 Ascoli 13

CLASSIFICA MARCATORI