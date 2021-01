Sci, Sofia Goggia da brividi! Domina Crans Montana, poker di successi consecutivi in Coppa del Mondo

23 Gennaio 2021 11:45

Sofia Goggia domina la discesa di Crans Montana e cala il poker di successi in Coppa del Mondo:terzo poso per la Curtoni, altre due azzurre in top 10

Sofia Goggia ci ha preso gusto! La sciatrice azzurra è in stato di grazia e non intende lasciare alle avversarie nemmeno le briciole. L’atleta bergamasca ha dominato la seconda discesa di Crans Montana inanellando la quarta vittoria consecutiva in questa stagione portando ad 11 i successi in carriera e a 32 i podi sui quali è salita. L’ultima ad ottenere 4 successi di fila è stata la straordinaria Lindsay Vonn nel 2018. Grande soddisfazione per l’Italia che ottiene il 9 successo in Coppa del Mondo in stagione, nonchè la 100ª vittoria femminile. Alle spalle della Goggia si è piazzata Gut-Behrami (sciatrice svizzera moglie del calciatore Valon Behrami), mentre un’altra azzurra, Elena Curtoni, ha completato il podio. Quarto posto per Laura Pirovano, 9ª Federica Brignone.