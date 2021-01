Roma, la gaffe delle sei sostituzioni: “Ma dopo tutti sti tavolini, almeno due sedie le comprate?”, l’errore scatena i meme più divertenti [GALLERY]

20 Gennaio 2021 11:50

Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri sera allo stadio Olimpico. Nel corso della gara di Coppa Italia disputata da Roma e Spezia, la panchina giallorossa ha effettuato sei sostituzioni. Un errore di valutazione e un’interpretazione sbagliata del regolamento, che potrebbe portare il Giudice sportivo a infliggere lo 0-3 a tavolino. Poco male, forse, per i capitolini che comunque sul rettangolo verde hanno perso 2-4, complice sicuramente la doppia espulsione di Mancini e Pau Lopez. Ma come avviene sempre in questi casi, il popolo del web non perdona. Fonseca e il suo staff sono già finiti sotto l’occhio del ciclone e sui social, così come sulle chat di Whatsapp, hanno iniziato a circolare simpatiche. “Ma dopo tutti sti tavolini, almeno due sedie le comprate?”, si legge tra i meme più ironici. Ecco in alto a corredo dell’articolo una serie di screen divertenti.