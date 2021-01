Risultati Serie D girone I, chance sprecata per l’Acr Messina: perde a Rende per 3-2. La nuova classifica e il prossimo turno

24 Gennaio 2021 16:40

Risultati Serie D girone I, solo cinque partite in programma per quanto riguarda la 13ª giornata: programma, classifica e marcatori

Altro turno dimezzato nel girone I di Serie D, il 13°. In tante non giocano causa Covid, tra cui le tre reggine Cittanovese, Roccella e San Luca e l’Fc Messina. In campo, invece, l‘Acr, che spreca la chance della fuga solitaria in vetta perdendo in casa del (fu) fanalino di coda Rende con i giallorossi rimasti in nove uomini. 3-0 calabrese al 50′ e partita virtualmente chiusa, perché Aliperta e Foggia provano la clamorosa rimonta (invano). Di seguito il programma di giornata con i risultati, la classifica e il prossimo turno.

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 14:30

Castrovillari-Gelbison Cilento 0-1

Paternò-Acireale 1-0

Rende-ACR Messina 3-2

Santa Maria Cilento-Marina di Ragusa 3-3

Troina-Sant’Agata 0-0

POSTICIPATE

Dattilo-Cittanovese

FC Messina-Licata

Roccella-Rotonda

San Luca-Biancavilla

CLASSIFICA

ACR MESSINA 25 SAN LUCA 21 ACIREALE 20 FC MESSINA 20 GELBISON 20 LICATA 18 SANTA MARIA 18 PATERNO’ 18 CITTANOVESE 16 ROTONDA 15 BIANCAVILLA 15 CASTROVILLARI 15 DATTILO 13 ROCCELLA 10 S.AGATA 10 TROINA 10 RENDE 8 RAGUSA 7

RECUPERO (12ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO

ore 14:30

Biancavilla-Roccella

RECUPERO (11ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO

ore 14:30

Castrovillari-Acireale

RECUPERO (8ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO

ore 14:30

Troina-Paternò

PROSSIMO TURNO (14ª GIORNATA)

DOMENICA 31 GENNAIO

ore 14:30

ACR Messina-Troina

Acireale-Roccella

Biancavilla-Dattilo

Cittanovese-Paternò

Gelbison Cilento-FC Messina

Licata-Rende

Marina di Ragusa-San Luca

Rotonda-Castrovillari

S. Agata-Santa Maria Cilento