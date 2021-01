Riapertura stadi, Spadafora frena: “difficilmente avverrà in questa stagione”

22 Gennaio 2021 22:55

Il Ministro dello Sport ha spiegato che l’ipotesi è molto complicata

“Sarà purtroppo difficile riaprire gli stadi in questa stagione”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafaora a “Titolo V” su Rai Tre. “Il mio desiderio è rivedere i tifosi allo stadio il prima possibile”, aveva già affermato qualche settimana ma non c’è stata ancora alcuna novità. L’obiettivo iniziale era quello di poter riaprire gli impianti nel mese di marzo, magari grazie all’avvio della campagna vaccinale, che invece ha subito una brusca frenata. Toccherà dunque studiare nuovi meccanismi per facilitare la ripartenza.