Reggio Calabria: le FOTO della proclamazione degli eletti metropolitani [INTERVISTE]

26 Gennaio 2021 20:58

Reggio Calabria: le immagini della proclamazione degli eletti metropolitani. Adempimento formale dell’ufficio elettorale

Si è svolta questa sera presso la sala Biblioteca di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, l’adempimento formale dell’ufficio elettorale per l’ufficializzazione degli eletti del consiglio della Città Metropolitana. Ricordiamo che le elezioni si sono svolte nella giornata di domenica 24 gennaio nei seggi di Reggio, Palmi e Locri. Ai nostri microfoni il confermato consigliere metropolitano e sindaco di Gioiosa Jonica, Salvatore Fuda, ha detto: “daremo una mano al sindaco Falcomatà. Il nostro obiettivo è quello di dare risposte ai problemi del territorio e cercare di risolverli”. Il sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, eletto per la prima volta consigliere metropolitano, ha sottolineato: “da parte mia ci sarà il massimo impegno per contribuire allo sviluppo del territorio. Dovremo essere bravi a sfruttare le risorse che arriveranno nella nostra terra“. In basso le VIDEO INTERVISTE complete.