Reggio Calabria, capodanno di sangue in centro: drammatico incidente, morto pedone travolto da auto [FOTO]

1 Gennaio 2021 17:49

Reggio Calabria, gravissimo incidente stradale in viale Reggio Campi nel pomeriggio di Capodanno: un morto

Capodanno di sangue a Reggio Calabria per un drammatico incidente stradale nel centro della città: in via Reggio Campi un’automobilista ha perso il controllo del mezzo e ha travolto un pedone che stava tranquillamente camminando mentre parlava al telefono. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: l’uomo, 41enne di nazionalità marocchina, è stato sbalzato a grande distanza da un urto violentissimo, ha sbattuto sul muro ed morto sul colpo. Investito mentre parlava al telefono, i primi intervenuti sul luogo dell’incidente non trovato una scena particolarmente tragica: un corpo esamine mentre dall’altoparlante del telefono c’erano le urla dell’uomo con cui il pedone stava parlando al telefono. Inutili gli interventi dei soccorritori del 118 e degli agenti di Polizia e Polizia Municipale. La strada è chiusa al traffico. Intanto si stanno verificando momenti strazianti per l’arrivo dei familiari della vittima, sconvolti e in lacrime.

L’automobilista che era alla guida del mezzo è svenuto e al momento si trova in ambulanza. In atto gli accertamenti del magistrato di turno: in base alle prime frammentarie informazioni, l’automobilista che ha provocato l’incidente sarebbe un minore.

Seguiranno aggiornamenti