23 Gennaio 2021 18:22

Reggio Calabria: il Kiwanis Club Apsias attivo per sostenere i bambini della comunità di Arghillà. Il Covid-19 non ferma la solidarietà

Anche quest’anno, scegliendo la modalità on line, il 2 gennaio si è svolta la tradizionale tombolata tra i soci del Club Kiwanis Apsias – Reggio Calabria guidato dal Presidente avv. Francesco Nucara. Nonostante la situazione pandemica attuale, che limita i contatti umani e le relazioni, i soci hanno scelto di trascorrere, seppur in modalità virtuale, un momento sereno di condivisione e convivialità, nonché di service rivolto ai bambini in difficoltà. Il gioco è stato allietato da un augurio ed un simpatico saluto da parte dell’artista reggino Gennaro Calabrese. Il premio finale della giocata, in seguito alla proposta di alcuni soci, è stato devoluto e consegnato in data 10 gennaio alla Parrocchia di Arghillà guidata da don Antonino Iannò, il quale – già molto attento ed attivo sul fronte della solidarietà e degli aiuti per i più bisognosi del quartiere – ha scelto di destinare la somma donata all’acquisto di schede per la connessione Internet, necessarie per consentire la partecipazione alla didattica a distanza dei bambini di famiglie meno abbienti, nonché all’acquisto di altri beni di prima necessità.

Alla tombolata ed alla successiva consegna della somma raccolta, è seguito un altro incontro virtuale, durante il quale il club si è onorato della presenza dello stesso don Antonino Iannò che ha delineato ed esplicato ai soci presenti le grandi difficoltà, specialmente di tipologia educativa, che coinvolgono i bambini, le famiglie ed i singoli individui del quartiere, molto spesso emarginati ed abbandonati sulla strada della devianza e dell’illegalità. Il Club Kiwanis Apsias – Reggio Calabria, cogliendo in pieno le attuali problematiche espresse, si è così dimostrato disponibile ad intraprendere tante altre attività di service per contribuire alla crescita educativa, culturale e sociale della comunità arghillese, anche attraverso il sostegno e l’interazione con le realtà positive già presenti sul territorio.