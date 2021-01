Reggio Calabria, elezioni Città Metropolitana 2021. Romeo: “servono risposte concrete” [INTERVISTA]

24 Gennaio 2021 22:46

Reggio Calabria, elezioni per Città Metropolitana 2021. Il sindaco di Calanna: “bisogna risolvere i problemi con risposte concrete”

Spoglio in corso per il rinnovo delle cariche della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A votare non sono stati i cittadini come nelle elezioni comunali, regionali, provinciali, politiche ed europee, ma si sono recate alle urne soltanto i consiglieri comunali ed i sindaci. Ai nostri microfoni, il sindaco di Calanna, Domenico Romeo, candidato nella lista del Centro/Destra, ha detto: “serve maggiore slancio e concretezza per risolvere i problemi dell’intero territorio metropolitano”. In basso la VIDEO INTERVISTA completa.