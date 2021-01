Reggio Calabria, elezioni Città Metropolitana 2021: i NOMI e le FOTO dei 14 eletti

25 Gennaio 2021 01:15

Reggio Calabria, elezioni per Città Metropolitana 2021: spoglio ultimato, ecco i nomi degli eletti tra conferme e nuovi volti

Arrivano i nomi dei 14 eletti del consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria tra alcune conferme, volti nuovi e delusioni cocenti. E’ utile ricordare che a votare non sono stati i cittadini come nelle elezioni comunali, regionali, provinciali, politiche ed europee, ma si sono recate alle urne soltanto i consiglieri comunali ed i sindaci (1.053) di tutti i comuni della provincia (tranne ovviamente i comuni commissariati come ad esempio Siderno). Il sistema elettorale si basava sul voto ponderato. Ma veniamo ai nomi che comporranno il consiglio di Palazzo Alvaro. Per la lista “Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana” eletti Giuseppe Marino, Domenico Mantegna, Giuseppe Ranuccio, Filippo Quartuccio, Nino Zimbalatti. Per la lista S’Intesi eletti Carmelo Versace, Armando Neri, Salvatore Fuda. Per la lista Territorio Metropolitano eletto Michele Conia. Per il Centro/Destra metropolitano eletti Giuseppe Zampogna, Pasquale Ceratti, Maria Francesca Ioculano, Nino Minicuci, Domenico Romeo.

Numerose le delusioni: Giuseppe Giordano non eletto nella lista S’Intesi, Giuseppe Sera e Giovanni Latella rimasti fuori dalla lista “Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana”. Per il Centro/Destra metropolitano non eletta Francesca Porpiglia della Lega.