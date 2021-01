Reggio Calabria, auto in fila al drive di Pentimele: tamponi nel giorno dell’Epifania [FOTO]

6 Gennaio 2021 11:43

Il contact tracing è un altro elemento fondamentale nella lotta al Coronavirus

La campagna vaccinale al Gom di Reggio Calabria è partita meglio che nelle altre provincie della Regione, ma al tempo stesso è importante mantenere il contact tracing per spegnere sul nascere nuove catene di contagio. E’ sempre attiva per questo la postazione drive in di Piazza Enzo Ferrari a Pentimele, nella zona nord della città calabrese dello Stretto. Anche nella mattina del giorno dell’Epifania molte auto si sono messe in fila per sottoporsi al test del tampone. I cittadini, muniti di richiesta del medico curante, hanno rispettato il proprio turno e le disposizioni necessarie prima di conoscere l’esito. Si ricorda inoltre che il servizio di prelevamento di tampone su macchina è disponibile anche nel piazzale della stazione a Pellaro tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 14:00 alle ore 15:30. In alto le FOTO scattate in questi minuti.