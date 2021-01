Cannizzaro vota no alla fiducia al Governo Conte: “non scendiamo a compromessi, i veri liberali siamo noi” [FOTO]

18 Gennaio 2021 23:04

Cannizzaro vota no alla fiducia al Governo Conte: “non scendiamo a compromessi, i veri liberali siamo noi. Non saranno certo i capricci di Renzi o i voltafaccia del Premier a farci vendere la dignità”

Via libera della Camera dei Deputati alla fiducia al Governo Conte con 321 voti. Sono stati, invece, 259 coloro che hanno votato contro: tra questi il deputato di Reggio Calabria, di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. Sul proprio profilo facebook, scrive: “noi rappresentiamo lo spirito liberale e riformista di questo Paese, siamo il Centro/Destra, l’opposizione nazionale e non scendiamo a compromessi. No saranno certo i capricci di Renzi o i voltafaccia di Conte a farci vendere la dignità”, conclude.