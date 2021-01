8 Gennaio 2021 11:58

Reggio Calabria, minuti di panico all’ASP di via Willermin questa mattina

Paura questa mattina intorno alle ore 11:45 presso la struttura ASP di via Willermin a Reggio Calabria. Ad un paziente è caduta a terra una bombola medicale mentre la ritirava e per il forte rumore o per paura che questa potesse esplodere, si è creato panico e quindi in via precauzionale è stata evacuata la struttura. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno ricostruito l’accaduto. Adesso l’allarme è rientrato e le attività sono riprese regolarmente.