8 Gennaio 2021 22:18

Reggio Calabria, l’albero ha causato il blocco della strada e sul posto sono presenti gli agenti della Polizia

Un albero è stato sradicato dal forte vento di questa sera a Piazza Sant’Agostino, nel cuore di Reggio Calabria. L’albero è caduto occupando l’intera carreggiata della via Guglielmo Pepe, che è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia in attesa che i Vigili del Fuoco procedano con la rimozione dell’enorme albero. Fortunatamente al momento del crollo dell’albero nessuno si trovava in quell’area e non ci sono quindi stati feriti.