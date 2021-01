Reggina, addio doloroso: ufficiale capitan De Rose al Palermo

23 Gennaio 2021 10:17

Il centrocampista è stato ceduto a titolo definitivo

Dopo i saluti di Gabriele Rolando, anche un altro protagonista della promozione in Serie B lascia il club amaranto. Il centrocampista Francesco De Rose, come da comunicato della Reggina, è da queste ore un calciatore del Palermo. Una cessione dolorosa, seppur il capitano avesse trovato poco spazio in questo girone d’andata, perché era uno degli uomini spogliatoio ed aveva un gran rapporto con la tifoseria. Di seguito la nota stampa ufficiale:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Palermo FC per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Francesco De Rose. Al capitano della storica promozione della passata stagione vanno i più sinceri ringraziamenti del club per l’impegno profuso e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.