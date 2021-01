Reggina, alla terza presenza Mastour fa centro col Carpi: primo gol tra i Prof per il marocchino

24 Gennaio 2021 15:40

Reggina, primo gol tra i Prof per Hachim Mastour con la maglia del Carpi: alla terza presenza, il marocchino fa centro con gli emiliani

Poco più di due presenze ed ecco il primo gol tra i Prof. Hachim Mastour fa centro con il Carpi nella sfida del girone B di Serie C in casa della Sambenedettese (che nel frattempo ha rimontato). Sono bastati 11 minuti al marocchino per mettere a segno la sua prima rete in assoluto nel calcio dei “grandi”. Non c’era riuscito con la Reggina, anche per via delle poche presenze in amaranto tra la scorsa stagione (solo qualche minuto) e questa, specie nella prima parte ma solo da subentrato. In Emilia invece, sin dal suo arrivo, sempre titolare: contro il Ravenna e in casa del Matelica. Il calciatore avrà modo di scendere in campo e “formarsi” ancor di più, con la possibilità di tornare a giugno in riva allo Stretto più maturo.