Reggina, problema squalificati: due assenze pesanti contro la Salernitana

23 Gennaio 2021 17:18

Oltre all’infermeria che rimane sempre piena, il tecnico della Reggina dovrà rinunciare a due titolari per la gara di lunedì 1 febbraio

Altri guai in vista per il tecnico Marco Baroni. Il tecnico della Reggina dovrà rinunciare a Crisetig e Di Chiara per la gara di lunedì 1 febbraio contro la Salernitana. I calciatori amaranto infatti erano diffidati e sono stati ammoniti nel corso della sfida giocata in casa del Frosinone. Una bella gatta da pelare, visto che si tratta di due titolari e la partita non sarà delle più semplici. In settimana l’allenatore dovrà fare delle valutazione e guardare i possibili cambi a disposizione in rosa. Il regista probabilmente sarà sostituito dal rientrante Faty, oppure potrebbe toccare a Folorunsho scalare sulla linea dei mediani. Per quanto riguarda la fascia sinistra esiste qualche soluzione in più: il ricambio naturale sarebbe Liotti, ormai il tutto fare della Reggina. Con l’arrivo di Micovschi, come visto oggi, Situm può essere dirottato sulla trequarti sinistra.