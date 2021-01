Reggina, l’infortunio non poteva mancare: Nicolas non ce la fa, tra i pali torna Plizzari

23 Gennaio 2021 15:17

Altro infortunio per la Reggina a gara in corso, ormai non è più una sorpresa: il portiere Nicolas non ce la fa, al suo posto Plizzari

Poteva mancare l’infortunio per la Reggina? Ovviamente no. Uno a partita, a volte anche di più. Questa volta è Nicolas a finire out. Il nuovo portiere amaranto aveva accusato già un fastidio nel corso del primo tempo, acuito da una presa alta a ridosso alto dell’intervallo. Poi ha provato a resistere, ma in almeno due occasioni aveva rilanciato dal fondo con tanto di smorfia. E all’intervallo esce. Al suo posto c’è Plizzari. E questo è anche un segnale di mercato.

