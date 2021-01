Reggina, la lettera firmata capitan De Rose: “me ne vado in silenzio, ma sentirò per sempre le vostre urla”

23 Gennaio 2021 11:40

De Rose si trasferisce al Palermo, ma lascia un messaggio ai tifosi della Reggina: “Oggi per me comincia una nuova avventura ed era doveroso scrivere qualcosa a voi che mi avete adottato e fatto sentire a casa dal primo giorno”

“Ciao Reggio” e una lettera firmata “il vostro capitano”. C’è tanto affetto e probabilmente dolore nelle parole di Francesco De Rose, un leader della Reggina targata mister Toscano che però non ha trovato spazio in questa Serie B. Uno che non è mai uscito dal campo senza dare il massimo per i colori amaranto, si è sempre fatto trovare pronto quando era il suo momento. Il centrocampista passa a titolo definitivo al Palermo, lascia lo Stretto per trasferirsi in Sicilia, ma il suo arrivederci non lascia indifferenti i tifosi. Ecco il messaggio pubblicato sui social:

“Avrei mille cose da dirvi per ringraziarvi dell’affetto che mi avete dato in questo anno e mezzo. Abbiamo vissuto emozioni che resteranno indelebili nella mia mente. Indossare questa maglia e rappresentare questa città per me è stato motivo di orgoglio. Oggi per me comincia una nuova avventura ed era doveroso scrivere qualcosa a voi che mi avete adottato e fatto sentire a casa dal primo giorno! Me ne vado in silenzio, così come sono arrivato, ma nel mio cuore sentirò per sempre le vostre urla. Ciao Reggio. Il vostro capitano”.