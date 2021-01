Messina incantata sul traghetto… Fantasia: e se Walt Disney disegnasse i vip della Sicilia? [GALLERY]

13 Gennaio 2021 20:44

Alla volta di Messina sul traghetto Fantasia: come sarebbe la Sicilia se i suoi personaggi più famosi fossero disegnati da Walt Disney?

La Sicilia è una terra splendida, che affonda le sue radici nella storia e nelle leggende. Crederci o meno è tutta questione di fantasia. C’è chi dice che alcune siano realmente avvenute, altre che siano tutte storie inventate. Ma chi ha detto che le storie non possano essere ugualmente belle e divertenti?

Tra fantasia e realtà poi, il confine è spesso labile. Ce lo ha insegnato Walt Disney che grazie al suo genio ha tramutato in cortometraggi animati vizi e virtù della società moderna, creando vere e proprie opere d’arte capaci di far innamorare sia i più piccoli che gli adulti. Del resto, tutti almeno una volta abbiamo voluto vivere in una fiaba. E se Walt Disney disegnasse i personaggi più famosi della Sicilia come protagonisti delle sue storie?

Basta prendere il traghetto ‘Fantasia’ in direzione Messina e sbarcare su un’isola da favola! Non mancano di certe le principesse visto la gran quantità di bellezze famose nate sull’isola. Diletta Leotta, regina del calcio italiano, sarebbe identica a Rapunzel. Miriam Leone, con i suoi lunghi capelli ambrati, somiglia ad Ariel la Sirenetta. Mentre Maria Grazia Cucinotta può dividersi fra il ruolo di regina Grimilde o Biancaneve a seconda della vostra interpretazione! Chi non ha certo bisogno di essere ‘salvata’ è invece Rossella Fiamingo: la spadista catanese è la versione al maschile di Semola in ‘La Spada nella Roccia’, accompagna dal vulcanico Anacleto che per carattere ci ricorda tanto Cateno De Luca!

Dal sindaco attuale di Messina a quello precedente, Renato Accorinti, che con il suo look ‘piratesco’ può impersonare Capitan Uncino alla caccia di uno sfuggente ed etenamente giovane ‘Peter Pan’ Vincenzo Nibali. Capelli lunghi, sguardo da duro e look da avventuriero: Giorgio Corona è un più maturo Jim Hawkins de ‘L’isola del Tesoro’. Per finire, risate assicurate con Rosario Fiorello e Nino Frassica: caratterialmente non vi ricordano un po’ Timon e Pumba?!