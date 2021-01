Messina, sbanda all’ingresso della Galleria Spadalara per la pioggia: grave incidente in autostrada, donna ferita [FOTO]

23 Gennaio 2021 12:44

Messina: l’incidente si è verificato questa mattina alle 9:00, sul posto Polizia, Vigili del Fuoco e ambulanza

Oggi intorno alle 9.00, la squadra dei Vigili del fuoco del presidio autostradale Boccetta è intervenuta, con Autopompa serbatoio e autobotte di rincalzo, per un incidente autonomo avvenuto all’interno della galleria Spadalara tra gli svincoli Messina Centro e Messina Boccetta. Nel ricostruire una dinamica sembra che la macchina, percorrendo la strada in direzione Palermo, abbia sbandato all’ingresso della galleria probabilmente per il manto scivoloso a causa della pioggia, andando poi in collisione contro le pareti sinistra e poi a destra della galleria. La squadra è intervenuta prontamente mettendo in salvo la conducente che ha riportato solo lievi ferite fortunatamente. Dopo aver messo in sicurezza la rete interessata, i Vigili del fuoco sono rientrati al presidio CAS (Consorzio autostrade siciliane) del boccetta intorno alle ore 10.