Messina, auto prende fuoco in autostrada: paura nella galleria Petraro [FOTO]

30 Gennaio 2021 15:22

Messina: i Vigili del fuoco di Brolo e di Calavà sono intervenuti tempestivamente per un principio di incendio di un’autovettura all’interno della galleria Petraro all’altezza di Patti

Oggi intorno alle 12.30 i Vigili del fuoco dei presidi fissi CAS (consorzio autostrade siciliane) di Brolo e di Calavà sono intervenuti tempestivamente per un principio di incendio autovettura all’interno della galleria Petraro all’altezza di Patti direzione Messina. I soccorsi sono scattati immediatamente dopo la comunicazione data da parte di un viaggiatore in transito sull’autostrada. Per fortuna l’intervento ha ristabilito la situazione eliminando il potenziale pericolo. Il conducente è riuscito a far ripartire l’auto nonostante il copioso fumo che fuoriusciva dal cofano a causa del surriscaldamento del radiatore ed uscire dalla galleria. Le squadra sono intervenute con due Autopompe serbatoio e due autobotti di rincalzo, utilizzando il naspo per raffreddare e mettere in sicurezza la vettura. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per la gestione dei transiti e la squadra del consorzio per il ripristino della rete.