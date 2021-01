Messina, il bilancio della Polizia sulle operazioni del 2020

23 Gennaio 2021 11:52

Messina, i controlli della Polizia Stradale nel 2020

Le donne e gli uomini della Polizia Stradale della Provincia di Messina, tracciano un bilancio di tutte le attività operative e di quelle amministrative, svolte nell’anno 2020. La Polizia Stradale ha concorso in misura massima alle attività di controllo predisposte dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, volte a verificare la legittimità degli spostamenti, con particolare riferimento alla A/18 Messina-Catania e alla A/20 Messina-Palermo. Al 31 dicembre 2020, sono state controllate 34.141 persone e 30306 veicoli e sono state elevate nr. 778 sanzioni ex art. 4 c.1 D.L. 19/2020, per violazioni delle prescrizioni agli spostamenti o per movimentazioni non giustificate. Sono state effettuate nr. 7859 pattuglie, contestate nr. 22117 infrazioni di violazioni “stradali”.

Le violazioni per eccesso di velocità sono state nr. 4607, sono state ritirate nr. 133 patenti e nr. 522 carte di circolazione, mentre sono stati decurtati nr. 23466 punti patente. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati nr. 4612 di cui nr. 20 sono risultati guidare in stato di ebbrezza alcolica e nr. 12 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli nel fine settimana con l’impiego di nr. 170 pattuglie. In collaborazione con il Ministero dei Trasporti sono stati controllati nr. 1576 veicoli commerciali e tra le infrazioni rilevate nr. 229 sono riferibili ad alterazioni o problematiche dei cronotachigrafi e/o mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali e nr. 17 per violazioni a norme sul trasporto alimentare, nr. 2 alle norme sul trasporto degli animali vivi e nr. 4424 violazioni relative a leggi speciali sull’autotrasporto.

Le squadre di polizia Giudiziaria hanno effettuato nr. 13 controlli presso gli esercizi commerciali nell’ambito di mirata attività di monitoraggio e controllo nel settore della compravendita di veicoli elevando nr. 6 infrazioni. Sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro complessivamente nr. 2,740 kg. di sostanza stupefacente e arrestati nr. 3 soggetti. In relazione ai reati ai danni di autotrasportatori (cd. CARGO CRIME) sono state deferite all’Autorità Giudiziaria nr. 3 persone. L’attività investigativa legata al traffico illecito dei veicoli ha determinato il deferimento all’A.G. di 5 soggetti e sono stati sottoposti a sequestro nr. 8 veicoli.

Un’ulteriore nota positiva è costituita dalla riduzione del fenomeno infortunistico, con un decremento degli incidenti rilevati pari al 38% (1049 incidenti nell’anno 2020 ai 1697 dell’anno precedente. 5 sono stati gli incidenti mortali con nr. 5 vittime (riduzione del 28 % degli incidenti e del 44 % dei deceduti rispetto al 2019), mentre gli incidenti con lesioni (nr. 280) e le persone ferite (nr. 306) sono diminuite rispettivamente del 28% e del 35%. I sinistri con soli danni a cose sono stati 1410 rispetto agli 844 del 2019, con un decremento del 40%.