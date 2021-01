24 Gennaio 2021 14:28

Maltempo: bloccati i collegamenti con le Isole Eolie. Fermi nei porti aliscafi e traghetti a causa del forte vento

Forte maltempo in Sicilia dove, da ieri pomeriggio, alcune delle Isole Eolie, Stromboli, Ginostra, Alicudi, Filicudi e Panarea sono senza collegamenti marittimi a causa del forte vento. Soltanto da e per Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina nella mattinata avevano viaggiato aliscafi e traghetti.