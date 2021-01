Lazzaro: “la fermata ferroviaria di Sant’Elia prende forma”

30 Gennaio 2021 12:19

Lazzaro, la nota del sindaco di Motta San Giovanni Giovanni Verduci

“Abbiamo dato indirizzo all’Ufficio tecnico comunale affinché presti massima attenzione alle richieste di RFI spa, società incaricata di realizzare la fermata della metropolitana di superficie in località Sant’Elia di Lazzaro”.

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a conclusione di un briefing avuto con i tecnici comunali a seguito delle richieste formulate dalla società che, firmando la Convenzione giusto un anno addietro con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Comune di Reggio Calabria (ente capofila), è stata individuata quale soggetto attuatore dei tre importantissimi interventi che riguardano le fermate di Sant’Elia di Lazzaro, Bocale II e San Leo nel territorio reggino.

“Nelle ultime settimane – aggiunge il primo cittadino – si sono gia tenute alcune importanti riunioni in modalità telematica e nei giorni scorsi è stato trasmesso al Comune un documento illustrativo delle opere in progetto. Abbiamo chiesto che le procedure siano distinte per ogni singolo intervento così da evitare che ci siano ulteriori lungaggini. Si tratta di un intervento, quello relativo alla fermata di Sant’Elia, facente parte di una progettazione più ampia già oggetto di Conferenza dei Servizi nel 2009. Rfi, in considerazione del tempo trascorso e della necessità di aggiornare la progettazione definitiva posta a base delle precedenti autorizzazioni, ha ritenuto opportuno avviare un nuovo percorso autorizzativo per procedere al successivo appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. Come per la precedente CdS dovrà essere previsto, con l’approvazione del progetto, il vincolo preordinato all’esproprio per dar seguito all’avvio delle procedure di pubblicità e successivo esproprio”.

“La fermata di Sant’Elia – continua il sindaco – prevede la realizzazione di due nuovi marciapiedi di stazione lunghi 150 ml, collegati tra loro da un sottopasso esistente, che attraversa la linea ferroviaria e la strada Statale, di cui si prevede l’adeguamento e la realizzazione delle finiture. L’accesso alla fermata avverrà sia tramite una rampa che una scala, dallo stesso accesso ci sarà la possibilità di percorrere la rampa che porterà al sottopasso da cui si accederà alla banchina di direzione opposta. Entrambe le banchine saranno coperte da un sistema di pensiline di sessanta metri di lunghezza, che proteggerà i fruitori della fermata. Lato monte è prevista la realizzazione di un parcheggio, di un’area per la fermata dell’autobus, di una sistemazione esterna caratterizzata da marciapiedi con una nuova pavimentazione e la piantumazioni lungo parte del ciglio stradale. La fermata sarà raggiungibile facilmente dalla ss.106 e dal lungomare”.

“La sinergia con Rfi – conclude il sindaco Giovanni Verduci – e l’ottimo lavoro che stanno portando avanti i tecnici incaricati della progettazione non potrà che tornare utile al nostro territorio. La stazione di Sant’Elia, grazie anche ai prossimi lavori che interesseranno il lungomare Cicerone e Ottaviano Augusto, potrà rappresentare un acceleratore di quel processo di sviluppo e nuovo interesse che si registra in aumento verso la frazione di Lazzaro. Insieme anche alle associazioni del territorio, e in particolare con quanti si sono impegnati in questi anni a favore di Sant’Elia con laboratori e tavoli tematici, continueremo a seguire questa lunga vicenda ribadendo la necessità e l’opportunità di una fermata, eventualmente stagionale, anche a Riace”.