La Pupa e il Secchione, chi è Laura Antonelli? La sexy miss fidanzata con il calciatore della Reggina Andrea Marcucci [GALLERY]

La Pupa e il Secchione, chi è Laura Antonelli? Splendida miss e influencer, fidanzata con il calciatore della Reggina Andrea Marcucci

Questa sera farà il suo debutto televisivo ‘La Pupa e il Secchione‘, seguitissimo format Mediaset che dà spazio in prima serata all’eterno confronto fra bellezza e intelligenza. Lo scopo del programma, che ha conquistato una grande fetta di pubblico grazie alla sua leggerezza e alla sua ironia, è quello di affiancare lo stereotipo della ‘pupa‘, bellissima ragazza che ha ‘trascurato’ l’aspetto culturale per concentrarsi sull’aspetto fisico, allo stereotipo del ‘secchione‘, ragazzo che invece spicca per le sue doti mentali e culturali, non di certo per il look. Verranno formate diverse coppie, alcune anche da ‘viceversa’ (secchione e pupi), che trascorrendo le giornate insieme fra studi, prove di cultura e momenti dedicati alla cura del corpo e alla bellezza proveranno ad apprendere qualcosa gli uni dagli altri al fine di colmare le loro lacune: le pupe riusciranno a fare il pieno di cultura? I secchioni diventeranno un po’ più cool?

‘La Pupa e il Secchione’, chi è Laura Antonelli?

Fra le ‘pupe’ spicca per la sua straordinaria bellezza la giovanissima Laura Antonelli, influencer di soli 19 anni nata a Pomezia (Roma). Molto popolare sui social, Laura Antonelli vanta un profilo Instagram con oltre 50.000 follower nel quale pubblica gli scatti della sua vita quotidiana e alcuni tutorial di make up e work out. Si è classificata seconda a ‘Miss Opemzia’, ha vinto la fascia di ‘Miss la bella d’Italia’ e quella di ‘Miss prima pagina’. Ha partecipato al videoclip di “Tuer” di Hiro e di “A prima vista” di Shakalab feat. Davide Shorty. Attualmente è fidanzata con il calciatore della Reggina Andrea Marcucci, centrocampista centrale arrivato dalla Roma con l’augurio di Daniele De Rossi. La coppia si mostra spesso insieme negli splendidi scenari di Reggio Calabria e i due sembrano davvero innamoratissimi.