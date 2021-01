Messina, pauroso incidente in autostrada: auto precipita sulla strada provinciale sottostante, un ferito [FOTO]

20 Gennaio 2021 22:44

Questa sera alle ore 20 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo del Comando di Messina sono intervenuti, con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, per un incidente stradale in prossimità dei caselli di Rometta. Il soccorso é scattato in seguito al violento incidente tra due vetture, una delle quali é precipitata nella strada provinciale sottostante. Si conta un ferito che è stato subito trasportato in ospedale dal personale del 118. Sul posto è intervenuta la squadra lavori del Consorzio autostradale e la Polizia stradale per la gestione della viabilità della rete.