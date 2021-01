24 Gennaio 2021 16:41

Giornale tedesco dedica due pagine alla città di Cosenza. Il sindaco: “ringrazio la giornalista tedesca Susanne Kilimann per la bellissime parole di apprezzamento”

Cosenza pubblicizzata in Germania: difatti un giornale tedesco ha dato risalto alla città calabrese. Ne è orgoglioso il sindaco Mario Occhiuto: “oggi “Cosenza nostra” è sulla edizione della domenica del Die Welt, il Welt am Sonntag, tra i più importanti giornali della Germania e del mondo, riconosciuto come uno dei “World’s Best-Designed Newspapers” dalla SND”. “Un articolo – sottolinea il primo cittadino- di ben due pagine dedicate che parla benissimo della nostra città e che ci fa raggiungere più di un milione di lettori tedeschi potenziali turisti. Ringrazio la giornalista tedesca Susanne Kilimann per la bellissime parole di apprezzamento, e Armandino che ci ha molto aiutato nell’accoglienza”, conclude.