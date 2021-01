Frosinone-Reggina 1-1, le pagelle di StrettoWeb: Plizzari, rientro da grande! Folorunsho devastante

23 Gennaio 2021 16:08

Frosinone-Reggina, le pagelle amaranto della nostra redazione: voti e pagelle di StrettoWeb relative al match tra ciociari e calabresi

Frosinone-Reggina, le pagelle di StrettoWeb. Siamo alle solite, ma questa volta c’è almeno un punto ed un pari a Frosinone non si butta. Gli amaranto di Baroni fanno 1-1 in casa dei ragazzi di Nesta, ma buttano ancora i tre punti nel finale. E’ il copione di sempre: gran primo tempo, vantaggio strameritato con Folorunsho, gara non chiusa e finale in sofferenza. Il nuovo arrivato Lakicevic macchia una buona prestazione causando il fallo da rigore, che Tabanelli trasforma con il cucchiaio beffando Plizzari. Per quest’ultimo, però, nota lieta: è il migliore. Entra nella ripresa al posto dell’infortunato Nicolas e sventa almeno quattro volte la minaccia. Di seguito i voti e i giudizi della nostra redazione.

Nicolas s.v. – Come contro il Lecce, non si sporca i guanti. Sfortunato anche lui, da capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Lakicevic 5.5 – Il primo tempo è interessante e incoraggiante, mostra buona tecnica e personalità. Causa il fallo da rigore, ma considerando i finali “suicida” degli amaranto sarebbe potuto toccare a chiunque altro.

Loiacono 6 – Prova attenta e precisa, senza sbavature.

Cionek 6.5 – Torna “dominante”. Rischia qualcosa, ma gioca d’anticipo, d’astuzia e di fisico.

Di Chiara 6.5 – Nel primo tempo è tra i migliori, nella ripresa si divora il raddoppio. Ammonito, era diffidato: assenza pesante.

Bianchi 6 – Solita gara intelligente, di corsa e sostanza.

Crisetig 6 – Torna titolare e fa quello che può, seppur non al meglio. Taglio illuminante nella ripresa non sfruttato da Di Chiara. Anche lui ammonito e anche lui diffidato. Di nuovo out alla prossima.

Micovschi 6.5 – Prestazione molto positiva alla prima da titolare. Salta l’uomo, crea pericoli e superiorità, sfiora il gol in avvio, fa quello che cerca (e chiede) Baroni. Esce perché non ne ha più.

Folorunsho 7 – Baroni qualche giorno fa disse che può fare il trequartista, ma è da mediano che deve specializzarsi. Peccato che però le migliori prestazioni le abbia offerte dietro l’attaccante. Oggi è devastante: segna, si muove tantissimo ed è tra i pochi ad averne ancora fino alla fine. E quello stop impossibile…

Situm 6.5 – Prova importante anche per lui, alla prima a sinistra. Ha un passo diverso e si rende più pericoloso. Legge alla perfezione il taglio di Menez in occasione del gol.

Ménez 6.5 – Baroni chiedeva risposte. E le ha avute. Jeremy oggi fa il classico falso nueve che viene incontro anziché buttarsi dentro, come prevedibile. L’assist a Folorunsho dice tutto…

dal 46′ Plizzari 7.5 – Migliore in campo, e non può che fare piacere. Rientra dopo settimane difficili e si prende la scena. Una prestazione da “grande”: para tutto e salva il risultato. Peccato per il rigore, ma il cucchiaio è inaspettato.

dal 77′ Liotti – s.v.

dal 77′ Faty – s.v.