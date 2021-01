Fc Messina, Rigoli accoglie Lodi: “vi svelo un retroscena. E sul calciomercato non escludo altri colpi”

23 Gennaio 2021 12:39

L’Fc Messina punta alla vittoria del campionato: intervista al tecnico Pino Rigoli

Ottimo rinforzo per il campionato di Serie D realizzato dal Fc Messina. L’esperto Francesco Lodi è da ieri un nuovo calciatore giallorosso. “Abbiamo saputo della volontà del ragazzo di ritornare in Sicilia per motivi personali, la società lo ha contattato e abbiamo notato la sua determinazione nel venire al Messina. Il direttore ha intavolato la trattativa, poi un incontro tra il presidente e l’entourage del giocatore a Milano ha concluso l’affare. Faccio i complimenti alla mia società per aver portato un giocatore di questo spessore in riva allo Stretto”, ha affermato l’allenatore Pino Rigoli, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per raccontare i retroscena della trattiva.

“Si dovrà inserire in una squadra che sta dimostrando buone geometrie e qualità, ci può dare qualcosa in più per esperienza. Si metterà a disposizione del gruppo, naturalmente servirà del tempo. Credo che un giocatore che sappia giocare a calcio non avrà problemi a inserirsi in una squadra con grandi qualità”, ha commentato mister Rigoli. Lodi potrà essere d’aiuto anche per i giovani: “si metterà a disposizione con tutta la sua esperienza. Affrontarlo da avversario è sempre stato un problema, è uno di quei giocatori che rompe gli equilibri”.

Una battuta sul calciomercato, si vocifera di un interessamento per Baclet e Paponi: “sono due profili importanti per la Serie C, ma non sta a me parlarne. Sicuramente alzerebbero ulteriormente la qualità, noi però ci teniamo i nostri attaccanti. Siamo vigili. Vogliamo prendere un altro centravanti, un elemento fondamentale per arrivare alla vittoria del campionato. Ad oggi abbiamo dei buoni numeri, recupereremo due partite, ma dobbiamo migliorare molto nella fase realizzativa. Da 1 a 10 sono soddisfatto a 6, sono sicuro che miglioreremo. La vittoria del torneo se la giocheranno 3-4 squadre”, ha concluso Rigoli.