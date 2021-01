Cosenza, ufficiale: per l’attacco arriva Marcello Trotta

23 Gennaio 2021 13:13

Il Cosenza ufficializza un bel colpo in attacco, su cui si lavorava da tempo: in rossoblu arriva Marcello Trotta, in prestito fino a giugno

Altro importante colpo per il Cosenza, dopo quello di Tremolada. Ufficiale l’arrivo dell’attaccante Marcello Trotta. Arriva in prestito fino a giugno. Di seguito la nota ufficiale del club rossoblu.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcello Trotta, proveniente dal Futebol Clube Famalicão. L’attaccante, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 29 settembre 1992, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021.

Ha mosso i primi passi nella cantera del Napoli prima di trasferirsi oltre manica e militare nei settori giovanili di Manchester City e Fulham. In Inghilterra veste anche le maglie di Wycombe Wanderers, con cui esordisce tra i professionisti, Brentford (23 gol in 69 presenze) e Barnsley. Rientra in Italia nel 2015 mettendo a repertorio 17 centri in 41 partite giocate con l’Avellino in Serie B. Compie il salto in massima serie giocando negli anni successivi nelle file di Sassuolo e Crotone. Nell’estate del 2018 il suo cartellino viene acquisito dal Frosinone. Dopo una stagione e mezza con i ciociari passa in prestito all’Ascoli nel corso della sessione invernale di calciomercato e qui colleziona 17 gettoni di presenza realizzando 6 reti. E’ reduce dall’esperienza nella Liga NOS portoghese con la compagine del Famalicão. Al suo attivo ha anche 3 gol messi a segno nel corso delle 9 partite disputate con la Nazionale Under 21. Trotta è pronto ora ad indossare la casacca rossoblù numero 29!”