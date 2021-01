Compleanno Reggina, gli auguri emozionanti di Bellomo: posta il VIDEO dell’abbraccio tra squadra e curva

11 Gennaio 2021 17:40

Compleanno Reggina: auguri particolari, emozionanti e nostalgici quelli di Nicola Bellomo per il 107° compleanno del club amaranto

Non solo i calciatori del passato, ma anche quelli del presente hanno fatto gli auguri alla Reggina per il suo 107° compleanno. Le bacheche social degli attuali giocatori amaranto sono infatti invase di messaggi, foto e video. Uno, in particolare, potrebbe già risultare “nostalgico”, considerando i tempi che corrono. Speciali e diversi gli auguri di Nicola Bellomo, che ormai da due anni fa parte in pianta stabile della Reggina e di Reggio Calabria. Il talento di Bari Vecchia, nell’augurare buon compleanno al club dello Stretto, ha postato un emozionante VIDEO del famoso “abbraccio” tra squadra e Curva Sud al termine di ogni partita al Granillo. Un pensiero sicuramente emozionante, che per motivi ben noti manca da un po’ e che speriamo di poter rivedere presto. In basso il VIDEO, in alto la FOTOGALLERY con i messaggi d’auguri dei calciatori amaranto.