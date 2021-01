23 Gennaio 2021 16:13

Cittanova, le precisazioni dei proprietari dell’Uliveto Principessa Resort: “i provvedimenti giudiziari riguardano la vecchia proprietà, generando confusione nei nostri clienti”

In merito all’articolo pubblicato in data 19 Gennaio, relativo alle vicende giudiziarie della vecchia proprietà di Uliveto Principessa Park Hotel, C.da Oliveto Principessa snc, di Cittanova, si comunica che “la Società (R.A.I. snc di Adriano, Isidoro e Renato Raso), su attribuzione del Tribunale di Palmi, ha assunto la completa gestione della struttura ricettiva sin dal mese di Dicembre 2019 attraverso un contratto di locazione. I provvedimenti giudiziari che hanno riguardato la vecchia proprietà però, visto il “polverone mediatico prodotto” e l’omonimia del cognome (Raso), hanno ingenerato tanta confusione nei nostri clienti, producendo un evidente danno d’immagine alla nostra Società’, che in questa occasione non è stata adeguatamente tutelata e che ha visto vanificare in un attimo tutti sacrifici economici sin qui sostenuti e inerenti l’intera campagna marketing per il rilancio della location. Da proprietari dell’Uliveto Principessa Resort (è questo il nuovo nome che abbiamo dato alla nostra struttura ricettiva), stiamo profondendo tutto il nostro impegno personale, professionale ed economico (specie in questo triste periodo), per poter risollevare le sorti di una struttura che ci auguriamo diventi in un prossimo futuro meta di tanti clienti che la visiteranno”.