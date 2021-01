Pallacanestro Viola Reggio Calabria sfiora una rimonta pazzesca: 28 punti per Genovese, ma il derby va a Catanzaro

24 Gennaio 2021 19:54

Pallacanestro Viola Reggio Calabria ospite di Catanzaro nella sfida dell’8ª giornata del campionato di Serie B: il racconto della partita

Domenica pomeriggio è appuntamento fisso con la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. La formazione neroarancio torna in campo nell’ottava giornata del campionato di Serie B alla ricerca di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dopo il ko contro Ruvo di Puglia, il terzo consecutivo dopo Bisceglie e Taranto, arrivato fra le mura amiche del PalaCalafiore, quest’oggi i ragazzi di coach Bolignano giocheranno in trasferta presso il PalaPulerà, ospiti della Mastria Catanzaro per un derby chesi preannuncia infuocato. Nella gara d’andata, la prima della stagione, la Viola era riuscita ad imporsi 74-58. StrettoWeb seguirà la diretta LIVE della gara insieme ai suoi lettori raccontando le azioni salienti dell’incontro.

Catanzaro-Pallacanestro Viola Reggio Calabria LIVE :

Fine partita! – La Pallacanestro Viola Reggio Calabria gioca un quarto quarto tutto cuore e orgoglio ma non basta. Recupera 15 punti di svantaggio, va addirittura a +1 ma nel finale, quando sono liberi a fare la differenza, Catanzaro si dimostra più fredda dalla lunetta. Un gran peccato, ennesima gara nella quale i ragazzi di coach Bolignano si vedono sfuggire il successo per una manciata di punti. Finisce 73-69. Salvatore Genovese MVP per Reggio Calabria con 28 punti, Catanzaro si gode un ottimo Battaglia (20) e riscatta la sconfitta nel derby d’andata.

4° Quarto – Morciano è freddo dalla lunetta: dentro entrambi i liberi, finisce qui. 73-69

4° Quarto – Sbaglia Gobbato da 3! Roveda costretto a commettere fallo su Morciano a 14 secondi dalla fine. L’errore potrebbe costare caro. 71-69

4° Quarto – Questa volta il fallo è su Battaglia: anche per lui 1/2 ai liberi. La tensione sale. 71-69

4° Quarto – Fallo di Battaglia su Roveda che fa solo 1/2 ai liberi, peccato Viola ancora a -1. 70-69

4° Quarto – Genovese si prende un fallo: 1/2 dalla lunetta. 70-68

4° Quarto – Cucco permette a Catanzaro di tornare avanti, Gobbato sbaglia da 2, Tommasello punisce con altri due punti. Break della Mastria. 70-67

4° Quarto – Incredibile! Sorpasso Viola per la prima volta nell’arco della gara! Gobbato da dentro l’area. 66-67

4° Quarto – Fallo di Gaetano su Gobbato: due liberi a segno. 66-65

4° Quarto – Roveda realizza il tiro del pareggio della Viola! Morciano servito da Cucco però infila una tripla provvidenziale per Catanzaro che torna sul +3. Che finale di partita ragazzi a 3 minuti dal termine! 66-63

4° Quarto – Tommasello mette due punti per la Mastria, ma Roveda entra finalmente in partita: prima una tripla, poi una realizzazione da dentro l’area. 63-61

4° Quarto – Altri due punti per Barrile, poi tripla di Gobbato! Che inizio della Viola! La Mastria si è rilassata troppo? Timeout per riordinare le idee e togliere ritmo ai neroarancio. 61-56

4° Quarto – Tripla di Barrile! Buon inizio di quarto per la Viola. 61-51

4° Quarto – Fallo di Procopio su Genovese: due liberi ok per l’ala della Viola. 61-48

Fine 3° Quarto! – Per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria è un disastro questa sera, Catanzaro sta dominando la gara. Genovese fa il possibile per accorciare le distanze, ma poi la Mastria rende vani i suoi sforzi grazie all’ottimo Battaglia (19 punti fin qui) e ad una serie di triple che stanno facendo davvero malissimo alla retroguardia neroarancio. Cercasi miracoli negli ultimi 10 minuti. 61-46

3° Quarto – Genovese è il faro offensivo della Viola, l’unico che tiene in piedi la baracca: due realizzazioni da 2, ma in mezzo c’è una tripla letale di Morciano. 61-46

3° Quarato – Roveda subisce fallo da Gaetano: 1/2 ai liberi. Poi ancora una volta Battaglia, altri 2 punti, sale a quota 19 questa sera. 58-42

3° Quarto – Il solito Battaglia, in grande fiducia, mette altri due punti. 56-41

3° Quarto – Gobbato subisce fallo 1-2 ai liberi. Poi due punti per Genovese 54-41

3° Quarto – Ancora Battaglia, due punti per lui. 54-38

3° Quarto – Battaglia risponde subito da dietro l’arco: così è durissima rimontare per R.C. 52-38

3° Quarto – Salvatore Genovese, anima della Viola. Altra tripla per lui. 49-38

3° Quarto – Roveda fa fallo su Cucco: due liberi dentro. 49-35

3° Quarto – Tripla di Petronella, che partita fin qui del giovane playmaker! (10 punti) 47-35

3° Quarto – Altri due punti per Petronella, risponde Gobbato da dentro l’area 44-35

3° Quarto – Ancora super Genovese: altra tripla! 42-33

3° Quarto – Due punti per Petronella. 42-30

3° Quarto – Tripla di Genovese! Il migliore per Reggio Calabria fin qui 40-30

Fine 1° Tempo! – La Pallacanestro Viola Reggio Calabria prova a reagire ma Catanzaro gioca molto bene in fase offensiva. I tentativi di rimonta neroarancio non vanno oltre il -5. Nel finale di quarto poi 7 punti consecutivi ricacciano i ragazzi di coach Bolignano ad un complicato -13 di svantaggio. 40-27

2° Quarto – Tripla di Battaglia! Che mazzata per la Viola nel finale di quarto… 40-27

2° Quarto – Due punti per Morciano. Genovese fa fallo su Battaglia: 2 liberi dentro. 37-27

2° Quarto – Yande Fall mette due punti, poi si fa fischiare un tecnico. Libero a segno per Battaglia. 33-27

2° Quarto – Genovese da dentro l’area. Poi Moretti fa fallo su Gobbato: 1/2 ai liberi. 32-25

2° Quarto – Ancora una tripla per Catanzaro: Moretti ricaccia indietro la Viola. 32-22

2° Quarto – Barrile da 2, risponde Petronella con una tripla. Poi ancora Barrile: fallo subito e due liberi dentro. 29-22

2° Quarto – Realizzazione da dentro l’area per Genovese, serve la sua esperienza ai neroarancio. 26-18

2° Quarto – Due punti per Prunotto al ritorno in campo, risponde Procopio. 26-16

Fine 1° Quarto! – Pallacanestro Viola Reggio Calabria in netta difficoltà in questi primi 10 minuti di gioco. Catanzaro parte fortissimo a suon di triple, i neroarancio provano a limitare i danni ma il primo quarto termina con un netto -10. Serve una scossa fin dal ritorno sul parquet. 24-14

1° Quarto – Yande Fall accorcia le distanze per la Viola. 24-14

1° Quarto – Genovese va a prendersi un altro fallo. Dentro entrambi i liberi. 24-12

1° Quarto – Altri due punti per Battaglia. 24-10

1° Quarto – Gaetano va a rimbalzo, mette due punti e subisce fallo: libero sbagliato. Non sbaglia invece poco dopo Battaglia per altri 2 punti. 22-10

1° Quarto – Gaetano da dentro l’area, rispondono Gobbato e Roveda. La Viola prova a risalire la china. 18-10

1° Quarto – Fallo di Tomasello su Genovese: l’esperto lungo neroarancio mette 2 liberi 16-6

1° Quarto – Tripla di Cucco. Sono dolori per la Viola! 16-4

1° Quarto – Ancora Morciano, questa volta da 2 punti. Risponde Genovese da dentro l’area 13-4

1° Quarto – Tripla di Morciano! Catanzaro è partita davvero forte 11-2

1° Quarto – Roveda va a segno con due punti, risponde Tomasello. Timeout Viola. 8-2

1° Quarto – Altra tripla per la Mastria, la firma Moretti: che inizio per i padroni di casa! 6-0

1° Quarto – Inizia la partita! Primo possesso per la Viola, Gobbato sbaglia. Catanzaro risponde: assist di Cucco per la tripla di Morciano. 3-0

17:45 – Tutto pronto per la sfida tra Mastia Catanzaro e Pallacanestro Viola Reggio Calabria. I neroarancio proverannoa tornare al successo nel derby calabrese dopo 3 ko di fila.