Natale in rosso, compleanno in rosa e Capodanno in bianco: i sexy auguri di Camila Giorgi in lingerie [FOTO]

1 Gennaio 2021 16:32

Camila Giorgi delizia i follower con una serie di scatti sensuali in lingerie: gli auguri della tennista italo-argentina sono super sexy

Anche i protagonisti dello sport italiano hanno rimepito i propri profili social di auguri nell’ultima settimana di feste dell’anno. Senza ombra di dubbio però, gli auguri che hanno fatto più felici i fan sono stati quelli di Camila Giorgi. In attesa di tornare sui campi da tennis, la bellissima tennista italo-argentina si è mostrata più sexy che mai su Instagram con una serie di scatti da far girare la testa. Intimo rosso per Natale, come da tradizione; un rosa pastello per il 30 dicembre, giorno del suo compleanno; lingerie bianca per la notte di Capodanno. In qualsiasi occasione e con qualsiasi colore, Camila Giorgi resta sempre splendida.