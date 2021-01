Calciomercato Reggina, Auteri: “Oggi Montalto non ha giocato perché disturbato da alcune situazioni”

24 Gennaio 2021 20:18

Calciomercato Reggina: le parole del tecnico del Bari Auteri in merito al mancato impiego di Montalto, vicino agli amaranto

Adriano Montalto tra Bari e Reggina. L’attaccante vicino al club amaranto è stato convocato da Auteri per il match odierno contro la Virtus Francavilla, ma non è sceso in campo neanche un minuto. E’ stato lo stesso tecnico dei galletti a spiegare il perchéa a fine gara. C’entra la Reggina? Sì.

“Oggi Montalto non ha giocato perchè disturbato da alcune situazioni – le parole di Auteri – però per quanto riguarda il mercato parlate con la società. Tre settimane fa avevo già detto che questo è un gruppo che mi andava benissimo, son contento di loro, c’è simbiosi e attaccamento alla maglia”.